Sardine, Ermes e retorica: dalla lettera a Conte al caso Benetton (Di lunedì 3 febbraio 2020) Le Sardine amano la politica, ma anche la retorica. Il movimento più giovane e innovativo dell’attualità italiana si avvale dell’arte del dire, con le sue figure, per costruire le proprie argomentazioni. Ne è una prova il metaforico nome, così come l’impalcatura della lettera al premier Giuseppe Conte.Metafore, sineddochi, anafore sono la cifra stilistica del messaggio inviato al presidente del Consiglio. Amore per la parola o ricerca di un effetto? Sembra che nella lettera ci siano entrambe le esigenze. Da una parte il desiderio di dimostrare, anche nella scrittura, il dichiarato intento di “cura nell’utilizzo delle parole”; dall’altra la necessità di condividere un ragionamento con il lettore, non solo con il premier. La retorica è un’arte che immeritatamente gode di pessima stampa, malgrado ... huffingtonpost

