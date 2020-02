Sanremo 2020, chi è Mauro Iandolo il performer LIS de Le Vibrazioni (Di lunedì 3 febbraio 2020) Mauro Iandolo è presente sul palco dell'Ariston in occasione della 70° edizione del Festival della canzone Italiana di Sanremo. Prende parte alla performance de Le Vibrazioni che quest'anno portano il brano Dov'è. Conosciamolo meglio:Mauro Iandolo vive a Nettuno (Roma) ed ha 37 anni. E' un interprete e performer LIS, la lingua dei segni. E' assistente alla comunicazione ed è Presidente dell'associazione Officina LIS. Tiene workshop in giro per l’Italia per insegnare a tradurre le canzoni nel linguaggio dei segni.Sanremo 2020, chi è Mauro Iandolo il performer LIS de Le Vibrazioni pubblicato su TVBlog.it 03 febbraio 2020 20:10. blogo

