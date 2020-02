Osteoartrosi: i metodi efficaci per percepire meno dolore (Di lunedì 3 febbraio 2020) Il dott. Lorenzo Panella, Direttore del Dipartimento di Riabilitazione dell’ASST Gaetano Pini-CTO ha di recente pubblicato, insieme con altri specialisti, un articolo dal titolo “L’approccio bio-psico-sociale nella popolazione anziana: esito dell’attività fisica adattata nei pazienti con Osteoartrosi”. Lo studio dimostra che l’attività fisica adatta (AFA) ha un notevole effetto benefico sui pazienti affetti da artrosi che percepiscono così minore dolore. Ma che cosa s’intende per approccio bio-psico-sociale? A spiegarlo è il dott. Panella: “Nel 2002, nel mondo della riabilitazione c’è stato un profondo cambiamento perché l’Organizzazione Mondiale della Sanità, a Trieste, rivoluzionò con l’ICF, International Classification of Functioning, l’approccio alla disabilità non solo sugli aspetti di teorizzazione ma anche di conseguente applicazione pratica, mettendo al centro la persona. ... meteoweb.eu

Osteoartrosi metodi Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Osteoartrosi metodi