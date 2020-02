Ospedale Landolfi, la Cgil non si sottrae al confronto: “Le nostre proposte per il rilancio” (Di lunedì 3 febbraio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiAvellino – La settimana scorsa, una delegazione della Cgil composta dai Coordinatori aziendali e di presidio Funzione Pubblica Cgil Rocco Roscigno e Giovanni Napoli e per la Cgil Carmine De Maio, ed altre sigle sindacali, ha partecipato ad un incontro organizzato dai sindaci di Montoro, Solofra e Serino, vertente sulla situazione dell’assistenza socio-sanitaria del territorio in cui insiste, fra l’altro, il presidio ospedaliero “Landolfi“. Tale incontro, da noi auspicato già da tempo e di cui siamo lieti, rispecchia la nostra visione su come debba essere trattata la materia ad Avellino e provincia: coinvolgimento dei territori, Asl, AORN e parti sociali, senza ulteriori appesantimenti polemici, ma puntando alla definizione dei servizi da offrire ai cittadini, nell’ottica del miglioramento e dell’accrescimento degli stessi, sia se erogati dal pubblico e/o ... anteprima24

