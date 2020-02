Mercato italiano - Il 2020 parte in frenata: immatricolazioni in calo del 5,9% (Di lunedì 3 febbraio 2020) Inizio d'anno negativo per il Mercato italiano dell'auto. Secondo i dati diffusi dal ministero dei Trasporti, a gennaio sono state 155.528 le immatricolazioni, il 5,9% in meno rispetto allo stesso mese del 2019. La brusca frenata del Mercato segue la crescita a doppia cifra (+12,5%) dello scorso dicembre, quando le Case, per anticipare l'entrata in vigore delle nuove normative sulle emissioni, hanno spinto con forza sui canali del noleggio e delle auto-immatricolazioni. FCA fa meglio del Mercato. Il gruppo FCA chiude il primo mese dell'anno con un andamento migliore del trend di Mercato: sono 40.090 immatricolazioni, lo 0,14% in più rispetto a gennaio 2019. Tra i vari marchi solo la Fiat è positiva, con 25.842 registrazioni e un +5,59%. Male tutti gli altri brand: -4,25% per la Jeep (5.987 unità immatricolate), -5,4% per la Lancia (6.251), -27,35% per l'Alfa Romeo (1.798) e -20,35% per ... quattroruote

