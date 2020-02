Kate Middleton supera il trauma di Harry: il segreto del suo abito ai Bafta (Di lunedì 3 febbraio 2020) Kate Middleton e William hanno partecipato per la quarta volta alla cerimonia dei Bafta. E la Duchessa di Cambridge non ha tradito le aspettative. Lady Middleton ha incantato la platea con un abito da sogno, firmato Alexander McQueen. Ma il suo look nasconde un significato segreto che intende rafforzare il suo legame con la Regina Elisabetta, in considerazione di quanto accaduto alla Famiglia Reale con la separazione di Harry e Meghan Markle dalla Corona. Procediamo con ordine. Kate non ha stupito nel scegliere un outfit di Alexander McQueen, il brand che la veste nelle occasioni più formali. Ai Bafta l’ha indossato tre volte su quattro, ha fatto eccezione solo l’anno in cui era incinta di Louis. Ma quest’ultimo look ha una particolarità: è riciclato. Per la prima volta agli Oscar inglesi, la Duchessa di Cambridge non ha sfoggiato un abito nuovo. L’abito bianco e ... dilei

