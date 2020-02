Italiani rientrati da Wuhan: "Stanno tutti bene" (Di lunedì 3 febbraio 2020) Sono rientrati in Italia i 56 Italiani bloccati a Wuhan, città focolaio dell'epidemia di Coronavirus. Il Boeing KC767 dell’Aeronautica militare è atterrato all’aeroporto militare di Pratica di Mare dove ad attendere i nostri connazionali c’era Stefano Verrecchia, Capo dell'Unità di crisi della Farnesina. "Tutto è andato bene, come da programma, i nostri connazionali Stanno bene. Una persona è dovuta rimanere (in Cina) perché ha accusato della febbre, adesso è in osservazione in ospedale con l’assistenza della nostra ambasciata che ha fatto un lavoro enorme anche per far convenire i nostri connazionali a Wuhan". Coronavirus focus LaPresse  ilgiornale

Coronavirus - rientrati gli Italiani di Wuhan : come sarà la loro quarantena : 12 ore di volo dalla Cina e poi una quarantena di 15 giorni. È quello che aspetta i 56 italiani riportati in patria dalla Cina. Lo sbarco è a Pratica di Mare, uno scalo militare, per evitare qualsiasi contatto con altri che non siano autorizzati a incrociare chi ha vissuto nella città epicentro dell’epidemia di Coronavirus . Fra le persone rientrate ci sono anche 4 bambini e un neonato. come gli altri erano rimasti isolati a Wuhan . All’aeroporto ...

Coronavirus : rientrati in Italia alcuni dei turisti Italiani in Cina : Questa mattina sono rientrati in Italia alcuni dei turisti Italia ni in Cina . Ora però l’Organizzazione mondiale della sanità si concentra su cosa ha complicato la gestione del virus: l'”infodemia”, cioè molte moltissime informazioni, alcune da considerarsi persino fake news, che hanno reso e rendono difficile alla popolazione capire quali siano le informazioni vere e affidabili. Il report dell’Oms A dirlo questa volta è l’Oms: c’è una ...

Rientrati da Wuhan i primi europei - fra poche ore tocca agli Italiani : E’ iniziato il piano di evacuazione da Wuhan per i cittadini europei che erano bloccati nella città epicentro del Coronavirus, ora tocca agli italiani . Gli europei bloccati da settimane a Wuhan per colpa del Coronavirus, finalmente tornano a casa. Anche se ci vorranno ulteriori due settimane prima che possano davvero incontrare i propri cari nei […] L'articolo Rientrati da Wuhan i primi europei , fra poche ore tocca agli italiani ...

