Ginnastica, esordio nazionale di Campania 2000 e Cag Napoli (Di lunedì 3 febbraio 2020) A Firenze si sono svolti i Campionati Nazionali di Serie B di Ginnastica Artistica maschile e femminile 2020 della Federazione Ginnastica d’Italia. Sono iniziati a Firenze, con la disputa della prima delle tre prove, i Campionati Nazionali di Serie B di Ginnastica Artistica maschile e femminile 2020, della Federazione Ginnastica d’Italia, che ha visto ai nastri di partenza due società napoletane. In Serie B maschile buono il 7° posto della Ginnastica Campania 2000 di Massimiliano Villapiano e Salvatore Galasso, al suo esordio in Serie B, con Luciano Tartaglione, Eduardo Martano, Manlio Massaro, Dario Nunziante ed Emidio Della Pietra. Un piazzamento migliorabile nelle successive prove di Ancona e Napoli, prestando maggiore attenzione al cavallo con maniglie, anche se la classifica del Mandela Forum garantirebbe la permanenza del club partenopeo nella serie cadetta 2021. Non si può dire ... 2anews

