Forte Scossa di terremoto con epicentro Troina provincia di Enna (Di lunedì 3 febbraio 2020) Doppia Scossa di terremoto con epicentro Troina in provincia di Enna. Magnitudo 3.6 Un terremoto di magnitudo ML 3.6 è avvenuto nella zona: 5 km SE Troina (EN), il 03-02-2020 15:13:46 (UTC) 03-02-2020 16:13:46 (UTC +01:00) ora italiana con coordinate geografiche (lat, lon) 37.76, 14.64 ad una profondità di 36 km. Il terremoto è stato … L'articolo Forte Scossa di terremoto con epicentro Troina provincia di Enna proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

ahfibknug : @leggoit Troina esattamente, scossa molto forte! - CorriereUmbria : **** AGGIORNAMENTO TERREMOTO IN SICILIA - ENNA **** La scossa delle 16.13 è stata valutata come magnitudo 3.6 ---… - essecia : Terremoto, avvertita forte scossa in Sicilia: epicentro a Enna -