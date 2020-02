DI COSA PARLIAMO QUANDO PARLIAMO DI SOSTENIBILITÀ (Di lunedì 3 febbraio 2020) Che COSA intendi per SOSTENIBILITÀ? QUANDO settimana scorsa mi è stato proposto di tenere questa rubrica, ovvero una column a tema green, è stata d’istinto la prima domanda che ho fatto. Poi mi sono reso conto che la risposta non era immediata, anzi. Spiegare la SOSTENIBILITÀ a chi si avvicina al tema per la prima volta è un po’ come tentare di voler far capire cos’è e come funziona un smartphone ad un uomo del medioevo. Non un’impresa semplice. Ma aspettate a offendervi, non è colpa vostra. È che ci hanno educato così. O per dirla meglio, non ci hanno educato proprio. Negli ultimi duecento e rotti anni infatti siamo stati abituati e indottrinati a vivere secondo dei canoni che non hanno mai badato al concetto di SOSTENIBILITÀ. La rivoluzione industriale ci ha trasformati in numeri, che hanno un solo imperativo: consumare. La società insomma ci vede come strumenti per produrre soldi. E ... vanityfair

sorridimishay : @ragazzaparadiso Ah non ne parliamo di questa cosa, perché ho la costante paura che tutti si stufino di me e che pr… - Sere_Castelli : RT @charmerhar: ma cosa ne parliamo a fare? - Bamba_Bonnie : @ThomasCaramell Noi parliamo così perché abbiamo i macelli, ma ci sono parecchi articoli e interviste nella quale g… -