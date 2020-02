Danni da sigaretta elettronica: 17enne subisce trapianto di polmoni (Di lunedì 3 febbraio 2020) Arriva dagli Stati Uniti il caso di un ragazzo 17enne che ha dovuto subire un trapianto di polmoni a causa dei Danni procuratigli dalla sigaretta elettronica. Il giovane Daniel Ament, residente nello stato del Michigan, è stato infatti ricoverato per oltre un mese in ospedale dopo aver avuto importanti complicazioni respiratorie a seguito del suo “svapare” iniziato nell’inverno del 2018. Daniel ora si è ripreso ma il suo compito è diventato quello di mettere in guardia i giovani dall’uso delle sigarette elettroniche. sigaretta elettronica: Danni ai polmoni per 17enne Come riportato dalla stampa locale, il giovane aveva iniziato a fare uso delle sigarette elettroniche credendo potessero essere meno dannose rispetto a quelle tradizionali, utilizzando i vaporizzatori alle feste degli amici e fumando non solo nicotina ma anche Thc, cioè il principio attivo contenuto ... notizie

partitoditransi : @RobertoBoffi @vfeltri @IstTumori Guardi, che la sigaretta non faccia bene non lo mette in dubbio nessuno ma i dann… - Amos8125 : @FartFromAmerika E siamo ancora salvati in extremis da Usa che non hanno sbracato e dal fatto che se l'epidemia fac… -