Coronavirus | il paziente ricoverato a Roma è in rianimazione | cosa sta succedendo

Ancora brutte notizie in Italia per quanto riguarda l'epidemia di Coronavirus: un paziente ricoverato a Roma si trova in rianimazione Nelle ultime ore l'epidemia di Coronavirus è l'argomento principale anche in Italia. Un anziano irlandese è stato ricoverato in rianimazione ma non sarebbe un caso sospetto di Coronavirus. Le condizioni della coppia cinese dovranno essere …

Agenzia_Ansa : + FLASH ++ #Coronavirus: ricoverato allo Spallanziani un nuovo paziente, è in rianimazione ++ FLASH - fanpage : #coronavirus, un uomo in gravi condizioni allo Spallanzani: in corso test - MediasetTgcom24 : Coronavirus, nuovo paziente in osservazione allo Spallanzani di Roma #Coronavirus -