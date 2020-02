Virus,già 443 persone guarite nel mondo

Sono già 443in tutto illedimesse dopo avere contratto il corona. La maggior parte delle guarigioni è stata registrata in Cina, epicentro dell'epidemia,ma alcuni casi sono segnalati anche in Thailandia (5), Australia (2), Giappone (1) e Vietnam (1). E' quanto emerge da una mappa online sviluppata dal Center for Systems Science della statunitense Johns Hopkins University per visualizzare e tracciare in tempo reale l'evoluzione dell'epidemia di coronanel.(Di lunedì 3 febbraio 2020)