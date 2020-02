Video/ Imolese Ravenna (1-1): highlights e gol. Mokulu e Chinellato! (Serie C) (Di domenica 2 febbraio 2020) Video Imolese Ravenna (risultato finale 1-1): gli highlights e i gol della partita, valida per la 24^ giornata della Serie C, girone B. ilsussidiario

ImoleseCalcio : #SerieC | #ImoleseRavenna 1-1 ?? | Conferenza Stampa post Imolese ?? Ravenna ?? | Un estratto delle parole di Mister… - zazoomblog : DIRETTA- Imolese Ravenna (risultato finale 1-1) streaming video: pari di Chinellato! - #DIRETTA- #Imolese #Ravenna - zazoomnews : DIRETTA- Imolese Ravenna (risultato finale 1-1) streaming video: pari di Chinellato! - #DIRETTA- #Imolese #Ravenna -