Viabilità Roma Regione Lazio del 02-02-2020 ore 08:30 (Di domenica 2 febbraio 2020) Viabilità DEL 2 FEBBRAIO 2020 ORE 8.20 CLAUDIO VELOCCIA PERCORRENDO VIA CASSIA A NEPI IN PROVINCIA DI VITERBO SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DI VIA ALESSANDRINI IN DIREZIONE Roma A MANZIANA SULLA STRADA PROVINCIALE AURELIA – SASSO – MANZIANA TRAFFICO RALLENTATO IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON VIA BRACCIANESE NEI DUE SENSI DI MARCIA A CISTERNA DI LATINA RALLENTAMENTI IN VIA APPIA ALL’ALTEZZA DI VIA CERCIABELLA NELLE DUE DIREZIONI A SAN FELICE CIRCEO IN PROGRAMMA L’EVENTO SPORTIVO MARATONA MAGA CIRCE, DALLE ORA 9 E FINO AL PASSAGGIO DEGLI ATLETI IN GARA DIVIETO DI TRANSITO PER TUTTI I VEICOLI IN VIA Roma, VIA DEL FARO E VIA 24 MAGGIO PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO INFINE A PIEDIMONTE SAN GERMANO SULLA STRADA PROVINCIALE 281 DENOMINATA PERIMETRALE EST STABILIMENTO FIAT, INTERDIZIONE AL TRAFFICO VEICOLARE PER LO SVOGLIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE SPORTIVA “TROFEO BAR FRANCO” DALLE ... romadailynews

