Viabilità Roma Regione Lazio del 02-02-2020 ore 07:30 (Di domenica 2 febbraio 2020) Viabilità DEL 2 FEBBRAIO 2020 ORE 7.20 CLAUDIO VELOCCIA IN PROVINCIA DI LATINA NEL COMUNE DI CASTEL FORTE SULLA PROVINCIALE AUSENTE STRADA CHIUSA AL TRAFFICO TRA IL KM 19+500ED IL KM 20+750 PER EVENTO FRANOSO, ATTIVE DEVIAZIONI SUL POSTO SITUAZIONE ANALOGA NEL COMUNE DI SANT’ANDREA DEL GARIGLIANO SEMPRE IN PROVINCIA DI LATINA DOVE LA STRADA PROVINCIALE 76 DEI SANTI RISULTA CHIUSA PER FRANA TRA I KM 19 E 19+750 A SAN FELICE CIRCEO IN PROGRAMMA L’EVENTO SPORTIVO MARATONA MAGA CIRCE, DALLE ORA 9 E FINO AL PASSAGGIO DEGLI ATLETI IN GARA DIVIETO DI TRANSITO PER TUTTI I VEICOLI IN VIA Roma, VIA DEL FARO E VIA 24 MAGGIO PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO INFINE A PIEDIMONTE SAN GERMANO SULLA STRADA PROVINCIALE 281 DENOMINATA PERIMETRALE EST STABILIMENTO FIAT, INTERDIZIONE AL TRAFFICO VEICOLARE PER LO SVOGLIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE SPORTIVA “TROFEO BAR FRANCO” DALLE ORE 8 E FINO ... romadailynews

