Tennis, Novak Djokovic torna numero 1 al mondo! Il serbo vince gli Australian Open e scavalca Nadal (Di domenica 2 febbraio 2020) Novak Djokovic è tornato il Tennista numero 1 al mondo. Il fuoriclasse serbo ha vinto gli Australian Open 2020 sconfiggendo Dominic Thiem in una finale altamente spettacolare e da domani sarà nuovamente in testa al ranking ATP. Il 32enne, grazie al successo nel primo Slam della stagione, è riuscito a scavalcare Rafael Nadal che sul cemento di Melbourne si è fermato ai quarti di finale proprio contro Dominic Thiem. Il fenomeno di Belgrado ha conquistato il torneo per l’ottava volta in carriera, la seconda consecutiva, e si è così ripreso lo scettro del Tennis mondiale come gli è capitato in svariate occasioni nel corso delle ultime stagioni. Novak Djokovic ora può vantare ben 9720 punti nella classifica stilata dalla ATP, ha quindi 325 lunghezze di margine su Rafael Nadal (9395) mentre lo svizzero Roger Federer conserva la terza posizione (7130) davanti a Dominic Thiem ... oasport

SkySport : ? #AusOpen, vince Novak #Djokovic ?? In finale battuto #Thiem 6-4, 4-6, 2-6, 6-3, 6-4 ?? Per Djokovic 8° titolo all'… - SkySport : ? #UltimOra #Tennis ? #AusOpen, Novak #Djokovic è il primo finalista ?? Battuto Roger #Federer 7-6, 6-4, 6-3 ?… - _padfoot__ : RT @WeAreTennisITA: 'Novak, voglio congratularmi con te e il tuo team. Tu, Federer e Nadal avete portato il tennis a un livello incredibile… -