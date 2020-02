Sau: “Altro passo avanti, non è stata una gara semplice” (Di lunedì 3 febbraio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoBenevento – Con il suo gol ha rimesso le cose a posto e il Benevento ha mantenuto così l’imbattibilità casalinga. Marco Sau ha commentato in mixed zone il pareggio maturato contro la Salernitana: “Inizialmente abbiamo fatto un po’ di fatica a trovare gli spazi giusti, gli avversari erano determinati e in palla. La Salernitana è una squadra fisica, ce lo aspettavamo. Nel finale abbiamo anche rischiato di vincerla, con un pizzico di fortuna in più l’avremmo portata a casa. Ci tenevamo a fare bene, siamo felici di aver compiuto un altro piccolo passo avanti. Il pubblico? E’ un aspetto che viviamo sempre, stasera lo stadio era pieno e la partita era molto sentita. Pensiamo a noi stessi, gara per gara, l’obiettivo è dare sempre il massimo”. L'articolo Sau: “Altro passo avanti, non è stata una gara ... anteprima24

