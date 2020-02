Owen Wilson cede alle lusinghe della Marvel: sarà in una serie (Di domenica 2 febbraio 2020) Owen Wilson parteciperà a una serie della Marvel La grande famiglia dell’universo cinematografico Marvel recluta Owen Wilson per la sua prossima serie Disney+ Loki. Un attore molto conosciuto, meritevole di un ruolo importante, riporta ComicBook.com, anche se il personaggio che interpreterà viene tenuto nascosto. Loki restituisce Tom Hiddleston alla parte di Loki, il Dio dell’Inganno con cui ha recitato nel film di Thor del 2011. Da allora ne ha calcato i panni in The Avengers (2012), Thor, The Dark World (2013), Thor: Ragnarok (2017), Avengers: Infinity War (2018), e Avengers: Endgame (2019). L’aggiunta di Owen Wilson potrebbe suggerire un tono comico del prodotto, stile a cui Hiddleston non è estraneo dopo aver collaborato con Taika Waititi in Ragnarok. Wilson è soprattutto conosciuto per Un Colpo da Dilettanti (1996), I Tetenbaum (2001) e 2 single a nozze – Wedding Chashers ... kontrokultura

KontroKulturaa : Owen Wilson cede alle lusinghe della Marvel: sarà in una serie - - ignotoale75 : RT @tvblogit: Owen Wilson nella miniserie Loki di Disney+ parte dell'universo cinematografico Marvel - salidaparallela : RT @GianniRoberto1: Julia Roberts e Owen Wilson interpretano i genitori di Auggie e cercano di costruire un ponte tra il bambino che conosc… -