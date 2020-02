Omicidio di Marco Vannini. Venerdì la decisione della Cassazione: fu omicidio colposo? (Di domenica 2 febbraio 2020) Cresce l’attesa per la decisione della Cassazione sull’omicidio di Marco Vannini, il 21enne deceduto nel maggio 2015 dopo essere stato ferito da un colpo di arma da fuoco in casa della sua fidanzata a Ladispoli, cittadina del litorale romano. Venerdì prossimo, la prima sezione penale della Suprema Corte dovrà esaminare i ricorsi presentati dalla procura generale di Roma, dai familiari della vittima - parti civili nel processo - e dalla difesa contro la sentenza con cui la Corte d’assise d’appello di Roma, un anno fa, ridusse sostanzialmente la pena - dai 14 anni inflitti in primo grado a 5 anni di reclusione - per il principale imputato, Antonio Ciontoli, padre di Martina, la ragazza di Vannini.I giudici di secondo grado, infatti, riqualificarono il reato da omicidio volontario in colposo: questo portò al notevole sconto di pena, che ... huffingtonpost

