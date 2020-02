Nuove truppe in Sahel: così Macron vuole riprendersi l’Africa (Di domenica 2 febbraio 2020) Dopo aver annunciato nell’ultima conferenza G5 Sahel tenutasi a Pau, in Aquitania, il governo francese invierà ulteriori unità a rafforzare i già 4500 soldati dispiegati nella lotta ai gruppi jihadisti africani. Secondo quanto riportato dal ministro della difesa, Florence Parly, e riportato dalla testata giornalistica francese Le Monde, il nuovo dispiegamento consisterà in 600 unità di terra, necessarie per il conseguimento della stabilizzazione della controversa area africana. Con questa mossa, i militari di Parigi presenti nell’area passeranno a 5100, un numero che sottolinea ancora di più come la Francia sia intenzionata a non abbandonare il proprio impegno nel Sahel, nonostante le difficoltà degli ultimi mesi dovute anche alle volontà di Donald Trump di cessare la propria missione di supporto nella regione. La decisione era stata presa a seguito dell’ultimo vertice ... it.insideover

alStomblidiDael : @mgmaglie Hanno dimostrato di essere la 'base' (assieme a giornalai vari e imprenditori a spese altrui) per il mant… - Samira1577 : RT @Desmondo90: Meno di una settimana fa 2,5 milioni di iracheni era scesa in strada per chiedere alle truppe americane di andarsene. Risp… - Desmondo90 : Meno di una settimana fa 2,5 milioni di iracheni era scesa in strada per chiedere alle truppe americane di andarsen… -