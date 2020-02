Marsiglia, jihadista siriano arrestato mentre fa l’Erasmus: è accusato di crimini di guerra (Di domenica 2 febbraio 2020) In Siria è accusato dagli attivisti per i diritti umani di avere usato le persone come scudi umani e di avere fatto strage di civili. Ma è riuscito a uscire dal Paese, a studiare in tre università turche e a trascorrere sei mesi in Ungheria alla Eötvös Loránd University, dove il professore associato András Schweitzer – come si legge sul suo profilo LinkedIn – lo descrive come uno studente “aperto”, “educato” e “intelligente”. Non solo: perché Majdi Mustafa Nema, 31 anni, aveva vinto anche una borsa di studio Erasmus Plus a Marsiglia e stava quindi trascorrendo un periodo in Francia. Lì è stato arrestato venerdì dalla polizia francese per crimini di guerra, tortura e concorso in sequestro di persone. Portavoce di un gruppo jihadista – Fino al 2011 Nema è stato capitano nell’esercito siriano, poi si è unito ai ribelli anti-Assad ... ilfattoquotidiano

