Ma è il panico l' epidemia più letale

Karen Rubin Più che di una generica psicosi Coronavirus bisognerebbe parlare di «paranoia Coronavirus». La minaccia non è percepita come un vissuto soggettivo, un'ipotesi e un timore da verificare ma come un dato di realtà certo e sicuro. Si tratta di un disturbo del pensiero a tema persecutorio: la malattia arriverà e sarà mortale, anche se i dati degli esperti dicono che il tasso di mortalità è poco più alto di quello della comune influenza, grave se a contrarla sono anziani o persone defedate. Arriva dal mercato del pesce di Wuhan o da un laboratorio militare che costruisce virus per future guerre e distruzioni? Potrebbe essere un complotto? É comunque spaventoso, sconosciuto e non esiste ancora il vaccino in grado di contenerlo. Si propaga velocemente alimentando le incertezze sulla sicurezza dei luoghi in cui si vive. Freud lo avrebbe definito il «perturbante».

