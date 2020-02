LIVE Djokovic-Thiem 6-4 4-6, Finale Australian Open in DIRETTA: Nole in difficoltà, doppio break di vantaggio per l’austriaco nel terzo set (Di domenica 2 febbraio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-15 Si ferma in rete il rovescio incrociato del serbo. 0-15 Djokovic a segno con il rovescio lungolinea. 3-0 Thiem – Il nastro non aiuta il serbo e concede a Thiem il doppio break di vantaggio. 30-40 Djokovic ha bisogno di due smash per annullare la prima palla break. 15-40 Stupendo il rovescio lungolinea dell’austriaco. Due palle break, che hanno il sapore set point. 15-30 Lungo il rovescio di Thiem. 0-30 Doppio fallo del serbo. 0-15 Errore di dritto di Djokovic. 2-0 Thiem – Djokovic prova ad anticipare la risposta, ma la palla si ferma in rete. A-40 Il dritto incrociato dell’austriaco pizzica la riga. 40-40 Thiem annulla la palla break con un’ottima accelerazione lungolinea. 30-40 Fenomenale palla corta di Djokovic, Thiem ci arriva ma la accomoda per una volée facile facile. Break point. 30-30 Lunga la ... oasport

