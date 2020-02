Lady Gaga, la depressione raccontata dalla madre: “Non conoscevo i segnali” (Di domenica 2 febbraio 2020) Cynthia Germanotta, madre di Lady Gaga, si è aperta sui problemi di depressione avuti dalla figlia negli anni del liceo e non solo, dove un grosso ruolo lo ha avuto il bullismo. La donna si è raccontata nel programma Through Mom’s Eyes: Alla scuola media, poiché era unica, ha iniziato ad avere molte difficoltà. Come, sentirsi isolata dai ritrovi. Umiliata. Insultata. Iniziò a interrogarsi su se stessa e a dubitare delle sue capacità. Ed è allora che sviluppò la depressione. Ai tempi in cui Lady Gaga si ammalò, la depressione non era conosciuta come adesso e sicuramente Cynthia e Joe, il padre, non avevano gli strumenti che si hanno oggi per diagnosticare il problema e capire cosa fosse successo alla figlia: Mi sono resa conto dove avevo commesso degli errori, ma non conoscevo i segnali di avvertimento. Cynthia ha però aperto la Born This Way Foundation, organizzazione che aiuta ... velvetgossip

_yrsm_ : RT @clamichaelpito: gays: chi è la pagliaccia che, mentre il mondo brama e attende un nuovo lead single ufficiale, si fa ospitare a SNL sol… - conamorechiara : Lrt a distanza di anni posso dire che la me puritana tredicenne non ci aveva capito un cazzo e rivoglio quella Lady… - nove__primavere : e comunque adesso mi è venuta voglia di andare a un concerto di lady gaga #SuperSaturdayNight -