Juventus, 3-0 alla Fiorentina: decisivi i rigori di Cristiano Ronaldo e il gol di de Ligt (Di domenica 2 febbraio 2020) Nel quarto anticipo della ventiduesima giornata di Serie A, la squadra di Maurizio Sarri ha battuto la Fiorentina per 3-0: grazie ai due penalty del portoghese e alla rete finale di de Ligt. Per CR7 è la nona partita di fila con gol. I viola, che hanno tenuto bene il campo e impegnato Szczęsny, tornano a casa sconfitti per la sesta volta consecutiva in altrettante gare giocate a Torino. fanpage

