Ida Platano esagera | l’intimo trasparente lascia intravedere tutto | che forme FOTO

Trono Over | Gianni Sperti confessa : “Ho sofferto con Ida Platano” : Trono Over | Gianni Sperti, recentemente intervistato dal magazine dedicato alla trasmissione di Maria De Filippi, ha rivelato di aver sofferto insieme ad Ida Platano di Uomini e Donne Gianni Sperti è ormai uno dei volti storici di Uomini e Donne. L’opinionista, spesso, a differenza della sua collega Tina Cipollari, si lascia molto coinvolgere dalle […] L'articolo Trono Over | Gianni Sperti confessa: “Ho sofferto con Ida ...

Ida Platano e Riccardo Guarnieri si sono lasciati? Lei scoppia a piangere in tv : Ida Platano e Riccardo Guarnieri, una delle coppie più seguite a Uomini e Donne, si sono lasciati: dovevano sposarsi (la proposta in tv aveva commosso moltissimi fan), ma la loro storia è finita. Da tempo, infatti, Ida pubblicava sul suo profilo Instagram alcune frasi d’amore tristi che facevano preludere lo sviluppo della storia. Poi, un messaggio: “Morale a terra”. Al momento, però, non ci sono conferme. Ida e Riccardo si ...

Uomini e Donne - trono over : Ida Platano piange in studio durante la registrazione : Uomini e Donne, trono over. Nell’ultima registrazione Ida Platano è scoppiata a piangere al sentire il nome di Riccardo. Arrivano le prime anticipazioni dall’ultima registrazione di Uomini e Donne trono over. In questa registrazione un fatto scioccante pone un’ombra scura su una delle coppie più amate degli ultimi anni del dating show di Canale 5. Nella puntata era infatti ospite la sola Ida Platano e tutti si aspettavano dei ...

Ida Platano esagerata : in intimo nero - con seno in primo piano [FOTO] : Ida e Riccardo si sarebbero lasciati stando alle ultime indiscrezioni: sembra che la dama sia andata in puntata e abbia pianto molto. Lo ha confermato anche su Instagram dove ha ammesso di essere di un umore pessimo. Sexy per i followers Da un po’ di tempo Ida coinvolge i suoi fan nel suo quotidiano, nella sua vita e nei suoi momenti importanti. Le storie sono il modo per comunicare preferito, infatti sono davvero molti i video ...

Uomini e Donne - Ida Platano piange disperata : “Tra me e Riccardo…” : Ida Platano e Riccardo Guarnieri si sono a quanto pare lasciati. L’ex dama di Uomini e Donne ha il morale a terra e scoppia a piangere in tv… Il matrimonio tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri, “promessi sposi” di Uomini e Donne, non s’ha da fare. A quanto pare i due amanti si sono di […] L'articolo Uomini e Donne, Ida Platano piange disperata: “Tra me e Riccardo…” è apparso prima sul sito ...

Ida Platano - il messaggio fa ‘tremare’ i fan. E la voce su Riccardo Guarnieri circola veloce : Li abbiamo visti a Uomini e Donne felici e contenti, pronti a iniziare una vita insieme, ma le cose tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri, storica coppia del trono over di Uomini e Donne, non procede come i due speravano. Oggi l’ex dama è tornata sui social con un messaggio che ha lasciato i fan della coppia senza parole. Ma andiamo con ordine. Le notizie su una possibile rottura erano apparsi sul Vicolo delle news, che aveva raccontato ...

Ida Platano non regge - le chiedono di Riccardo ma lei scoppia a piangere : Eravamo rimasti alla proposta di matrimonio che Riccardo Guarnieri ha fatto ad Ida Platano qualche tempo fa. Un gesto radicale e assolutamente imprevedibile, che avrebbe cancellato con un sol colpo tutte le crisi e i periodi bui che la coppia ha attraversato a causa delle tante insicurezze. Ora però una nuova ombra torna ad oscurare la loro storia d’amore: il sospetto che tra loro sia del tutto finita. Nessuno dei due si è pronunciato a ...

Anticipazioni Uomini e donne trono over - tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri è di nuovo crisi : I ragazzini di 15 anni hanno una stabilità sentimentale maggiore rispetto a Ida Platano e Riccardo Guarnieri. La coppia, che aveva lasciato Uomini e donne con una proposta di matrimonio, era poi tornata per raccontare come andassero le cose, e pur tra qualche litigio sembrava che tutto procedesse nella giusta direzione. Ora, l’ennesimo colpo di scena. Ida Platano torna a Uomini e donne tra le lacrime Come anticipa il sito ...

Tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri è finita per sempre? - : Luana Rosato Ida Platano torna a Uomini e Donne ma non risponde alle domande sulla storia con Riccardo: tra loro è di nuovo crisi Nuovi – e infelici – risvolti nella storia d’amore che ha catalizzato per mesi l’attenzione del pubblico di Uomini e Donne: pare che Ida Platano e Riccardo Guarnieri siano di nuovo in crisi. Secondo quanto riportato da Ilvicolodellenews, nel corso delle nuove registrazioni del trono over, Ida è tornata tra ...

Ida Platano e Riccardo Guarnieri - colpo di scena : lei torna a Uomini e Donne e scoppia in lacrime : Ida Platano e Riccardo Guarnieri, da giorni non si avevano più notizie della coppia di UeD e ora dalle ultime anticipazioni sembra che stiano attraversando un periodo difficile. Dopo aver dominato le puntate del trono over e aver lasciato finalmente insieme il programma, la coppia più chiacchierata degli ultimi tempi aveva fatto un po’ perdere le tracce. Li avevamo lasciati con una seconda proposta di matrimonio questa volta andata a buon fine. ...

Uomini e Donne : Ida Platano in lacrime - nuova rottura con Riccardo? : Nelle puntate del trono Over di ‘Uomini e Donne’ registrate ieri, in studio Ida Platano è scoppiata in lacrime, possibile una nuova rottura con Riccardo. Ieri pomeriggio Ida Platano ha fatto il suo ritorno nello studio di ‘Uomini e Donne’ per la sfilata. Inevitabile che in studio le si chiedesse qualche aggiornamento sulla storia con […] L'articolo Uomini e Donne: Ida Platano in lacrime, nuova rottura con Riccardo? ...

Sarebbe finita tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri : “Lei ha pianto - non riusciva a parlare” : Sarebbe finita tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri. Di nuovo. A pochi mesi dalla proposta... L'articolo Sarebbe finita tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri: “Lei ha pianto, non riusciva a parlare” proviene da ForzAzzurri.net.

U&D - Ida Platano e Riccardo Guarnieri ai ferri corti : lei in lacrime : La storia d’amore fra Ida Platano e Riccardo Guarnieri sarebbe nuovamente finita. A svelarlo le anticipazioni di Uomini e Donne secondo cui la prossima puntata del Trono Over sarà tutta dedicata alla coppia che è ormai ai ferri corti. Dopo l’emozionante proposta di nozze arrivata in tv, la dama e il cavaliere hanno lasciato la trasmissione pronti a vivere la relazione lontano dai riflettori. Secondo le ultime anticipazioni però la ...

Sarebbe finita tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri : “Lei ha pianto - non riusciva a parlare” : Ida Platano e Riccardo Guarnieri si Sarebbero lasciati a pochi mesi dalla proposta di matrimonio arrivata a Uomini e Donne. “Lei era da sola in studio e quando le hanno chiesto di Riccardo ha pianto, non riusciva a parlare” si legge nelle anticipazioni diffuse a proposito dell’ultima puntata del trono over registrata.Continua a leggere