DIRETTA Sci alpino, SuperG Rosa Khutor e gigante Garmisch Live: orari, programma, tv, pettorali di partenza (Di domenica 2 febbraio 2020) Si preannuncia una giornata molto intensa e spettacolare per il Circo Bianco, che si appresta ad affrontare un Super gigante femminile ed uno slalom gigante maschile. Le donne saranno di scena alle ore 9.30 a Rosa Khutor, in Russia, dopo la cancellazione della discesa libera di ieri per avverse condizioni meteo, mentre gli uomini si sfideranno sulla pista tedesca di Garmisch-Partenkirchen in un nuovo capitolo della lotta per la Sfera di Cristallo con la prima manche alle ore 10.30 e la seconda prevista a partire dalle 13.30. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari e le startlist dello slalom gigante maschile di Garmisch e del Super-G femminile di Rosa Khutor valevoli per la Coppa del Mondo 2020 di sci alpino. Entrambe le gare saranno trasmesse in DIRETTA tv su RaiSport ed Eurosport, in DIRETTA streaming su Rai Play ed Eurosport Player, in DIRETTA ... oasport

MailSecured : LIVE Sci alpino, Discesa Garmisch 2020 in DIRETTA: Dressen primo sulle nevi di casa, Kilde secondo. Buzzi decimo! I… - infoitsport : LIVE – Discesa maschile Garmisch 2020, DIRETTA sci alpino - zazoomnews : LIVE Sci alpino Discesa Garmisch 2020 in DIRETTA: Dressen primo sulle nevi di casa Kilde secondo. Solo 13mo Innerho… -