Come vedere Juventus-Fiorentina in diretta streaming (Di domenica 2 febbraio 2020) Juventus-Fiorentina è l’attesa partita di Serie A in programma oggi, all’Allianz Stadium, alle 12:30. È l’anticipo della domenica, valido per la 22ª giornata di campionato e visibile soltanto su Dazn. La Juventus ci arriva da prima in classifica con un vantaggio di tre punti sull’Inter. La Fiorentina ha ottenuto sette punti nelle ultime tre giornate, e dall’arrivo dell’allenatore Giuseppe Iachini al posto di Vincenzo Montella ha migliorato di molto la resistenza difensiva. La Juventus viene da una sconfitta per 2-1 al San Paolo contro il Napoli, molto commentata dagli addetti soprattutto in merito alla deludente prestazione della squadra di Maurizio Sarri. In conferenza stampa l’allenatore ha indicato nella mancanza di continuità uno degli aspetti migliorabili della squadra. Come vedere Juventus-Fiorentina ... ilveggente

