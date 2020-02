Belen Rodriguez, notte di fuoco: a letto con Stefano De Martino e la lingua… [FOTO] (Di domenica 2 febbraio 2020) Belen Rodriguez e Stefano De Martino innamorati più che mai Dopo circa quattro anni, finalmente Belen Rodriguez e Stefano De Martino hanno trascorso le feste natalizie insieme al loro figlio Santiago. Il ballerino napoletano e la soubrette argentina avevano preso due strade differenti e sembrava che tra loro non ci potesse essere mai un ritorno di fiamma. Invece i due artisti hanno spiazzato tutti e da qualche mese sono nuovamente una coppia. Ne sanno qualcosa i milioni di follower che nei rispettivi profili Instagram dei loro beniamini vedono spesso FOTO o clip in cui si mostrano in atteggiamento amorosi. C’è da dire che la conduttrice di Tu si que vales è tanto amata quanto odiata dagli haters, infatti quest’ultimi e spesso la criticano per le sue scelte e scatti, come in uno in particolare, pubblicato di recente. La soubrette e il ballerino criticati sui social ... kontrokultura

