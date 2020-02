Basket, il Napoli rende omaggio a Kobe Bryant: maglie “24” e un lungo applauso al PalaBarbuto (Di domenica 2 febbraio 2020) Il Napoli Basket ha reso omaggio a Kobe Bryant, leggendario campione dell'Nba scomparso una settimana fa in un tragico incidente in elicottero. Al PalaBarbuto, prima della partita della squadra di casa contro Bergamo, i giocatori sono scesi in campo con la maglia numero 24 del campione dei Los Angeles Lakes, poi un minuto di silenzio e un lungo applauso. fanpage

