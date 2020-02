Avanti un altro! | Paolo Bonolis malato | l’annuncio in diretta | “Purtroppo ho la…”

‘Sghignazza come una gallina - insopportabile…’ : Paolo Bonolis - brutalmente offesa l’ex Bonas di Avanti un altro! [FOTO] : Nuova accusa ad un protagonista di Avanti un altro! Essere un personaggio pubblico ha i suoi pro ma anche i contro. Infatti grazie al proprio operato si può ricevere dei complimenti ma pure degli insulti. Ne sa qualcosa una protagonista di Avanti un altro!, il game show del preserale di Canale 5. Stiamo parlando di Laura Cremaschi, ex Bonas e attuale personaggio del mini-mondo. La ragazza nelle ultime ore è stata pesantemente criticata suo ...

‘Due pagliacci fuori luogo…’ : Paolo Bonolis e Luca Laurenti rischiano - la rabbia su Avanti un altro! [FOTO] : Paolo Bonolis e Luca Laurenti la combinano grossa ad Avanti un altro! Niente da fare, non si placano le polemiche intorno ad Avanti un altro!, il popolare game show che dallo scorso 6 gennaio 2020 va in onda nella fascia preserale di Canale 5. Paolo Bonolis e Luca Laurenti hanno risollevato gli ascolti sopo il mezzo flop di Conto alla Rovescia di Gerry Scotti. Tuttavia sul web si è sollevato un polverone a causa di alcune scelte inaccettabili da ...

‘Una nuova porcata - vergogna…’ : Luca Laurenti e Paolo Bonolis nei guai ad Avanti un altro! [FOTO] : Paolo Bonolis dimentica gli occhi ad Avanti un altro! La puntata del sabato di Avanti un altro!, il game show del preserale di Canale 5 è stata caratterizzata da una nuova polemica nei confronti dei conduttori. Il motivo? Tutto è partito da una dimenticanza da parte di Paolo Bonolis che durante la fase finale del gioco, ovvero quella in cui deve leggere le 21 domande al campione di turno, si è scordato qualcosa di indispensabile. A quanto pare ...

‘A me piace l’uccello…’ : Paolo Bonolis sconvolto - grande imbarazzo ad Avanti un altro! [VIDEO] : Il grande successo del game show Avanti un altro! La nona edizione di Avanti un altro! è iniziata alla grande non dolo dal punto di vista del divertimento ma anche negli ascolti. Infatti il game show del preserale di Canale 5 ha recuperato parecchi numeri percentuali di share nei confronti della concorrenza, ovvero L’Eredità di Flavio Insinna. Inoltre, Paolo Bonolis e Luca Laurenti, grazie alle gag tra loro o con i concorrenti riescono sempre a ...

‘Basta - sono stanco di fare ca**ate…’ : Paolo Bonolis lascia Avanti un altro! [VIDEO] : Scenetta ironica ad Avanti un altro! Continua il grande successo di Avanti un altro!, il game show del preserale di Canale 5 condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Da quando quest’ultimi sono tornati sul piccolo schermo oltre quattro milioni di telespettatori ogni sera trascorrono un’ora di sano divertimento grazie a gag e battute tra i conduttori, concorrenti e componenti del mini-mondo. A rendere più ironica la situazione ogni ...

Nuovo coming out ad Avanti un altro! - Paolo Bonolis si rifiuta di farsi toccare il lato B : la regia lo rimprovera : coming out ad Avanti un altro! Ad Avanti un altro! è accaduto un fatto spiacevole. Stando ad alcune indiscrezioni nella giornata di ieri, mercoledì 22 gennaio 2020 si sarebbero registrate le nuove puntate del game show di Canale 5. Appuntamenti che vedremo nei prossimi mesi visto che il quiz chiuderà i battenti verso la fine di aprile. Come sempre i mattatori sono stati Paolo Bonolis e Luca Laurenti che, con la loro simpatia e i divertenti ...

Avanti un Altro! - Paolo Bonolis nella bufera dopo una battuta : In molti conoscono l’ironia e il sarcasmo di Paolo Bonolis. Tuttavia non tutti sono d’accordo con il suo modo di fare e a quanto sembra una recente battuta del conduttore, durante una puntata di Avanti un Altro!, ha scatenato la polemica. Pare infatti che il presentatore sia finito nella bufera. Il fatto fa riferimento ad una puntata trasmessa il 22 gennaio scorso, durante la quale Bonolis, avrebbe lanciato una frecciata piuttosto ...

‘Che volgarità - ci sono i bambini…’ : Paolo Bonolis tocca il sedere alla Bonas di Avanti un altro! : Polemiche ad Avanti un altro! Ma è Avanti un altro! o Ciao Darwin? E’ questa la domanda che negli ultimi giorni si sono posti molti telespettatori di Canale 5. Infatti nel preserale della rete ammiraglia Mediaset la regia fa certe inquadrature che sembrano essere simili a quello dello show in prime time. Immagini che certi utenti considerano troppo volgari per l’orario in cui va in onda. Oggetto di discussione è stata anche la nuova ...

Paolo Bonolis ci ricasca - prende a schiaffi Daniel Nilsson - il Bonus di Avanti un altro! [FOTO] : Il grande successo di Avanti un altro! La nona edizione di Avanti un altro! è iniziata alla grande. Infatti dallo scorso 6 gennaio 2020 ad oggi Paolo Bonolis e Luca Luarenti sono riusciti a risollevare gli ascolti in calo dell’ultimo mese. La simpatia dei conduttori, ma anche la presenza dei vari componenti del mini-mondo sono un mix perfetto per far trascorrere un’ora d’allegria per i telespettatori di Canale 5. Complici sono ...

‘Aiutami - ho bisogno di un posto caldo dove dormire’ : Paolo Bonolis - il disperato appello del fan di Avanti un altro! [FOTO] : La nona stagione di Avanti un altro! Prosegue la programmazione di Avanti un altro! nel preserale di Canale 5. Anche oggi, nonostante sia domenica, Paolo Bonolis e Luca Laurenti ci intratterranno per poco più di un’ora col game show più divertente della televisione italiana. I due conduttori, però, non avranno lo stesso successo se non avessero al loro fianco il mini-mondo, ossia una serie personaggi che sono emersi ne web. Tra le novità ...

‘Sei stato davvero una me*da - vergognati…’ : Paolo Bonolis messo alla gogna ad Avanti un altro! [FOTO] : Polemiche ad Avanti un altro! Non si placano le polemiche intorno ad Avanti un altro!, il game show condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti tornato in onda nel preserale di Canale 5. Il popolo del web non perdona l’iniziativa da parte del conduttore romano nell’affidare il gioco finale, quello in cui si vincono molti soldi, al collega e amico storico Luca Laurenti. Il fattaccio è accaduto la scorsa settimana e, nonostante per molti ...

‘Tu non mi ridi in faccia - ti smonto…’ : Paolo Bonolis ‘minaccia’ il Bonus Daniel ad Avanti un altro! [VIDEO] : Torna Avanti un altro! e mette in difficoltà L’Eredità Da una settimana ha preso al via la nona stagione di Avanti un altro!, il più irriverente e strambo game show della televisione italiana. Alla guida del quiz show del preserale di Canale 5 sempre la solita coppia, ovvero quella composta da Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Il loro ritorno sul piccolo schermo, l’ultima volta con Ciao Darwin 8, è stato un gran successo. La fascia ...

‘Il c*lo tutto scoperto - vergogna vi guardano i bambini’ : Paolo Bonolis nella bufera ad Avanti un altro! [FOTO] : Avanti un altro!: un game show fuori dai schemi Senza ombra di dubbio Avanti un altro! è un game show totalmente differente a quelli a cui siamo stati abituati a vedere fino ad una settimana fa. Infatti, sia L’Eredità di Flavio Insinna che Caduta Libera e Conto alla Rovescia di Gerry Scotti sono più seri ed autorevoli. La coppia composta da Paolo Bonolis e Luca Laurenti oltre a fare dei quiz ai concorrenti, più delle vole creano dei ...

‘Ha messo le mani addosso a due signore…’ : Paolo Bonolis accusato di aver strattonato ad Avanti un altro! [FOTO] : Avanti un altro! risolleva gli ascolti del preserale di Canale 5 Continua la programmazione di Avanti un altro! nel preserale di Canale 5. Per Mediaset da una settimana è arrivata una boccata d’ossigeno dopo circa un mese e mezzo di ascolti non proprio esaltanti. Infattil il game show Conto alla Rovescia di Gerry Scotti non ha ottenuto i risultati sperati, facendo molto meno di Caduta Libera. Mentre con l’arrivo di Paolo Bonolis e ...