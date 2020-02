Allerta Meteo, FOCUS sull’irruzione fredda del 4-5-6 Febbraio: bufera di tramontana, temperature in picchiata di -20°C (Di domenica 2 febbraio 2020) Allerta Meteo – Riteniamo, oramai, quasi certa l’irruzione di aria fredda artica sull’Italia nella fase 4/6 Febbraio. Semmai, nei prossimi aggiornamenti e fino all’evento, andrebbero meglio inquadrati i possibili effetti dell’irruzione, poiché potrebbero esserci ancora aggiustamenti in riferimento soprattutto alla configurazione barica e alla traiettoria portante delle correnti alle quote medie. Insomma, bisognerebbe ancora valutare, e questo via via con dati più ravvicinati all’evento, quali aree potrebbero essere maggiormente esposte al flusso perturbato e dove, quindi, potrebbe piovere e nevicare di più. Intanto, delle indicazione le abbiamo già da queste ore. Le correnti fredde artiche impatterebbero per prima sulle nostre Alpi, soprattutto di confine e più settentrionali. Ciò accadrebbe già nel corso di martedì 4, quando il nucleo gelido, dalla ... meteoweb.eu

