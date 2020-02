Albo d’oro Coppa Italia volley femminile: secondo sigillo per Conegliano (Di domenica 2 febbraio 2020) Seconda affermazione per Conegliano nella Coppa Italia di volley femminile dopo il netto successo odierno per 3-0 contro Busto Arsizio. Di seguito l’Albo d’oro completo della manifestazione: l’altro successo della compagine vittoriosa quest’oggi risaliva alla stagione sportiva 2016-2017. Albo D’ORO Coppa Italia volley femminile 1978/79 Torre Tabita Catania 1979/80 Monoceram Ravenna 1980/81 Diana Docks Ravenna 1981/82 Nelsen Reggio Emilia 1982/83 Nelsen Reggio Emilia 1983/84 Teodora Ravenna 1984/85 Teodora Ravenna 1985/86 Nelsen Reggio Emilia 1986/87 Teodora Ravenna 1987/88 Vini di Puglia Bari 1988/89 Braglia Reggio Emilia 1989/90 Cemar Modena 1990/91 Teodora Ravenna 1991/92 Imet Perugia 1992/93 Latte Rugiada Matera 1993/94 Latte Rugiada Matera 1994/95 Latte Rugiada Matera 1995/96 Foppapedretti Bergamo 1996/97 Foppapedretti Bergamo 1997/98 Foppapedretti ... oasport

