Virus Cina, la testimonianza di un italiano a Wuhan: “Non vedo l’ora di atterrare a Roma, questa è una città fantasma” (Di sabato 1 febbraio 2020) Situazione difficile a Wuhan, epicentro del coronaVirus che dalla Cina si sta diffondendo in tutto il mondo tanto da portare l’Oms a dichiarare lo stato di emergenza globale. Lo racconta Michael Talignani, modenese, che si trova in a Wuhan per un’azienda importante nel settore della ceramica. L’unico obiettivo è tornare a casa. “Si vive una sensazione di impotenza, come ‘vorrei fare qualcosa ma non posso’ – racconta al telefono all’Adnkronos Talignani – e la viviamo sia noi qui che i familiari in Italia. Non vedo l’ora di arrivare in Italia: il sospiro di sollievo lo farò quando le ruote dell’aereo toccheranno il suolo italiano. Certo non potrò subito riabbracciare i miei cari, ma va bene, sarò comunque più tranquillo”. “So che saremo alloggiati in un’area militare, alla Cecchignola mi pare, – prosegue Talignani – e che dovremo restare per almeno 15 giorni. E dopo potrò ... meteoweb.eu

