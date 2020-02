Ultime Notizie Roma del 01-02-2020 ore 16:10 (Di sabato 1 febbraio 2020) Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione ben ritrovate l’ascolto dalla redazione e Gabriella Luigi in studio restano discrete le condizioni di salute della coppia di cinesi positiva al coronavirus è attualmente ricoverato all’ospedale Spallanzani di Roma il nuovo Bollettino medico sottolineando che la donna 65 anni ha accusato nausea e vomito mentre l’uomo 66 anni presenta un quadro di polmonite interstiziale Veo l’area laterale e febbre Associata a tosse e astenia in corso test su 13 casi sospetti 20 non servazione crediti ricoverati ma dimessi dopo test negativo confermata anche l’attività di test da parte dell’operaio rumeno che lavora al hotel di Roma dove alloggiavano i due cinesi in Cina all’ultimo bilancio registra quasi 12000 contagi per il coronavirus e 259 mortiGran Bretagna decide di richiamare parte del ... romadailynews

SkyTG24 : Il traffico aereo da e per la Cina è stato sospeso per fronteggiare il #coronarvirus in Italia - SkyTG24 : Coronavirus, 259 morti e oltre 11mila contagi. DIRETTA - SkyTG24 : #Coronavirus, è di 259 morti e oltre 11 mila contagiati l'ultimo bilancio ufficiale che giunge da Pechino sull'epid… -