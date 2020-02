Sindaca di 34 anni revoca la cittadinanza onoraria a Mussolini per conferirla a Liliana Segre (Di sabato 1 febbraio 2020) La Sindaca di Settimo Torinese Elena Piastra, 34 anni, ha deciso di revocare la cittadinanza onoraria a Benito Mussolini per conferirla a Liliana Segre. Come riporta il quotidiano La Stampa, la prima cittadina del comune piemontese (del Partito Democratico) si era resa conto che negli elenchi dei cittadini onorari figurava anche il Duce. Immediatamente la Sindaca ha realizzato che la cosa non sarebbe stata compatibile con la sua intenzione di dare la cittadinanza onoraria di Settimo Torinese a Liliana Segre. “La revoca è una scelta simbolica – ha detto a La Stampa Elena Piastra – voluta dalla maggioranza consiliare nella Città che è stata testimone diretta dell’orrore nazifascista. Settimo ha visto l’assassinio dei partigiani l’8 agosto del 1944, ha un legame storico con Primo Levi e la maggioranza consiliare ha ritenuto che la cittadinanza a Mussolini, retaggio ... tpi

