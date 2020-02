Pattinaggio artistico, Yuzuru Hanyu ritorna ai due programmi olimpici? Il mistero della scheda ISU (Di sabato 1 febbraio 2020) Cambio di programma, o meglio di programmi, per Yuzuru Hanyu. La stella nipponica, monumento vivente del Pattinaggio artistico, potrebbe rispolverare per la parte finale della stagione i due programmi di gara dell’anno Olimpico 2017-2018, ovvero la “Ballata No. 1 in Sol Minore Op. 23” di Frederic Chopin per lo short program e “Seimei” di Shigeru Umebayashi per il libero. La notizia non è arrivata né dall’atleta né dal suo staff ma direttamente dalla scheda biografica ISU ufficiale aggiornata proprio nella giornata di oggi, sabato 1 febbraio, dove sono state cassate “Origin” e “Otonal“, le performance dell’ultimo anno e mezzo sportivo, e ricomparse quelle passate. L’atleta di Brian Orser dunque, salvo un clamoroso errore di caricamento delle personalità competenti, testerà le due coreografie già dalla prossima ... oasport

