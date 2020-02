Parliamo di giustizia (Di sabato 1 febbraio 2020) Oggi parlo di giustizia. Tema insidioso per la politica, e ancor più per i partiti che sostengono il governo. Sopravvissuta alla citofonata emiliana, la maggioranza sta faticosamente cercando la quadra per arrivare alla fine della legislatura. O almeno al 2022, quando il Parlamento eleggerà il nuovo ilfoglio

BobbiaOdille : CI HANNO INVASO DA ANNI MADE IN CHINA, GIOCATTOLI PERICOLOSISSIMI, INDUMENTI IDEM TRATTATI CON SOSTANZE PERICOLOSE,… - AleCom1968 : RT @ASviSItalia: Enrico Giovannini: 'Lo #svilupposostenibile non è una questione puramente ambientale ma tocca da vicino anche la sfera eco… - neoroselia : PARLIAMO DI CHISATO Voi non avete mai l'impressione che Chisato sia nella band sbagliata? Non intendo a livello d… -