Palermo: aumento reati mafia,corruzione

Sono aumentate le denunce per, peculato, frodi comunitarie, falso in bilancio, bancarotta fraudolenta, le denunce di stalking, i femminicidi, le indagini su, inquinamento e gestione rifiuti. In calo idi concussione, gli omicidi colposi da incidente stradale, la tratta di persone, l'usura e iin materia tributaria e riciclaggio. E' la fotografia sullo stato della giustizia, fatta dal presidente di Corte d'Appello di, Frasca(Di sabato 1 febbraio 2020)