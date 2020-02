Pagelle e Highlights 22^ giornata: Bologna-Brescia 2-1, decide Bani all’89’ (Di sabato 1 febbraio 2020) Pagelle 22 giornata- Tutto pronto per la 22^ giornata di Serie A. Aprirà le danze la sfida tra Bologna-Brescia. Poi a seguire il match della Sardegna Arena tra Cagliari-Parma, con padroni di casa reduci dall’ottimo pareggio di San Siro contro l’Inter. Occhio anche al posticipo di sabato sera tra Sassuolo-Milan, con rossoneri a caccia di … L'articolo Pagelle e Highlights 22^ giornata: Bologna-Brescia 2-1, decide Bani all’89’ proviene da Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro.... serieanews

zazoomnews : Pagelle e Highlights 22^ giornata: voti, video e tabellini dei match LIVE - zazoomnews : LIVE Inter-Fiorentina 2-1 Coppa Italia calcio in DIRETTA: Candreva e Barella fanno volare i nerazzurri in semifinal… - zazoomnews : LIVE Inter-Fiorentina 2-1 Coppa Italia calcio in DIRETTA: Candreva e Barella fanno volare i nerazzurri in semifinal… -