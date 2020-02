MotoGP, Fabio Quartararo: “Ho scelto Yamaha tra diverse offerte, mi hanno voluto davvero”. Battuta la Ducati? (Di sabato 1 febbraio 2020) Fabio Quartararo sarà un pilota Yamaha ufficiale a partire dal 2021, il francese ha firmato in settimana il contratto con la scuderia di Iwata e così tra un anno lascerà la Petronas e guiderà la moto giapponese nel team ufficiale accanto a Maverick Vinales. La Yamaha si è resa protagonista di un autentico colpo di mercato perché il transalpino era un dei pezzi più pregiati in circolazione ed era corteggiato da diversi team, a Iwata hanno però subito capito il potenziale di questo ragazzo che nel 2019 ha battagliato a lungo con Marc Marquez e lo hanno blindato, non aspettando la decisione di Valentino Rossi riguardo al suo futuro. La Yamaha ha battuto la concorrenza della Ducati ed è stato proprio il ribattezzato El Diablo a spiegare l’operazione in un’intervista concessa a L’Equipe: “Dalla fine di dicembre ho capito che avevano una reale intenzione di continuare a ... oasport

OA_Sport : MotoGP, Fabio Quartararo: “Ho scelto Yamaha tra diverse offerte, mi hanno voluto davvero”. Battuta la Ducati? - corsedimoto : MOTOGP - Fabio Quartararo lascerà un vuoto nel team Petronas SRT, ma Razlan Razali potrebbe tentare una mossa a sor… - mainsport_it : RT @mainsport_it: Dopo la decisione della #YAMAHA di puntare su Fabio #Quartararo, #ValentinoRossi , ha parlato del suo #futuro in #MotoGP… -