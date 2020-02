Milan Verona, i convocati di Pioli: c’è Saelemaekers, out Ibra (Di sabato 1 febbraio 2020) Milan Hellas Verona, Stefano Pioli ha convocato 20 giocatori per il match di domani pomeriggio a San Siro Stefano Pioli ha convocato 20 giocatori per il match di domani pomeriggio a San Siro contro l’Hellas Verona. Sono rimasti fuori Ibrahimovic, Kjaer, Krunic e Bennacer squalificato. Prima convocazione per Laxalt e Alexis Saelemaekers. Ecco l’elenco completo. #SerieATIM: Matchday 22Our squad list for tomorrow's home match calcionews24

Fontana3Lorenzo : ?? Direzione Milano. Non ci si ferma mai!!!!! Felici sorridenti compatti ma con un unico punto di divisione!!! Chi… - GoalItalia : Anche un affaticamento a un polpaccio per Ibrahimovic, che dovrebbe saltare Milan-Verona ? - AntoVitiello : Convocati #Milan per la sfida al Verona: assenti #Ibrahimovic #Kjaer #Krunic + Bennacer (squalifica) Prima convocaz… -