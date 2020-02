La sicurezza a Nadal: “può mostrarmi il pass, signore?” (Di sabato 1 febbraio 2020) Il tennista spagnolo Rafael Nadal, numero uno al mondo e tra i principali favoriti per la vittoria degli Australian Open, ha perso mercoledì a Melborune il match dei quarti di finale contro l’austriaco Dominic Thiem. Era il primo torneo dello Slam del 2020. Nadal ha perso per tre set a uno, al termine di un match molto combattuto. Poco prima dal match contro con Thiem, nel tunnel che conduce i tennisti fuori dall’impianto della Rod Laver Arena, Nadal è stato fermato dalla sicurezza. Un addetto, non riconoscendolo, gli ha chiesto di mostrargli il pass necessario per accedere a un’area riservata. Aiutato da un collega l’addetto ha poi lasciato passare Nadal, ridendoci su. Nel video si vede poi una terza persona avvicinarsi e portarsi una mano sul volto (un “facepalm”), probabilmente in segno di incredulità per quanto aveva appena visto. ... ilveggente

