La psicosi da coronavirus colpisce Giulia De Lellis: “Scusate, sono ipocondriaca” (Di sabato 1 febbraio 2020) Se da un lato è concreto il rischio contagio del coronavirus, dall’altro si diffondendo molto più velocemente la psicosi generata nel mondo intero. Giulia De Lellis è una di quelle che, riconoscendo la propria ipocondria, ha deciso di tutelarsi da ogni sorta di esposizione, usando la mascherina in aeroporto. L’influencer lo ha mostrato in una delle sue ultime stories. Ma, ecco, ha appunto puntualizzato che si è trattata di una scelta dettata proprio dal suo innato timore per qualsiasi tipo di contagio. Dopotutto, si sta facendo in questi giorni molta informazione, proprio per smorzare le isterie di massa, spiegando per filo e per segno quali sono le vie di contagio. Giulia De Lellis spiega l’uso della mascherina Poco prima di salire sull’aereo, Giulia De Lellis ha preferito attraversare l’aeroporto con indosso una mascherina. Le stessa ha spiegato ieri, attraverso una story, ... thesocialpost

virginiaraggi : Assolutamente ingiustificato il cartello comparso in un bar vicino Fontana di Trevi che vieta l’ingresso alle perso… - davidefaraone : Due i virus da arginare: il #coronavirus su cui l’Italia sta lavorando tanto, poi c’è quello della psicosi, contagi… - welikeduel : Le tre fasi dell'accettazione della psicosi da coronavirus secondo il gggenio @makkox #propagandalive -