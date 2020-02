Juve Stabia, i convocati di Caserta per il Perugia: cinque vespe ai box (Di sabato 1 febbraio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoCastellammare di Stabia (Na) – Al termine dell’allenamento di rifinitura, svolto questa mattina presso lo Stadio “Romeo Menti“, il tecnico Fabio Caserta ha reso nota la lista dei 23 calciatori convocati per il match Juve Stabia – Perugia, valevole per la 22^ giornata del Campionato di Serie BKT, in programma domani, domenica 2 febbraio 2020, con inizio alle ore 15. Alla sfida che si disputerà presso lo Stadio ”Romeo Menti” di Castellammare di Stabia non prenderanno parte gli indisponibili Cisse, Elia, Mastalli e Russo e lo squalificato Troest. Queste, nelle specifico, le vespe che affronteranno gli umbri: Portieri: Esposito, Polverino, Provedel Difensori: Allievi, Fazio, Germoni, Ricci, Tonucci, Vitiello. Centrocampisti: Addae, Buchel, Calò, Calvano, Di Gennaro, Izco, Mallamo, Mezavilla. Attaccanti: Bifulco, ... anteprima24

