Finale de 'Il cantante mascherato': vince il coniglio! Svelate tutte le identità (Di sabato 1 febbraio 2020) Finalissima per Il cantante mascherato, nuovo programma di Milly Carlucci su Rai1. Allo scontro Finale si affrontano il Leone e il Coniglio. A spuntarla al televoto è Il coniglio, il Leone costretto a togliersi la maschera rivela la sua identità: nientemeno che Al Bano. Il suo nome era stato fatto sin da subito ma poi la sua performance in Ricominciamo di Pappalardo aveva fatto propendere tutti per il nome di un imitatore tanto era bravo a fare sia la voce di Al Bano che di Pappalardo. Sui titoli di coda anche il vincitore della prima edizione si rivela: (Continua...) è Teo Mammucari. A sorpresa non arriva tra i primi due l'Angelo che fino alla Finale è risultato il più votato dal web. Nella sfida contro il Coniglio perde e si toglie la maschera rivelando: Valerio Scanu. Giuria e pubblico fin da subito grazie agli indizi e alla voce sospettavano di Scanu, ma il cantante diverse ...

