Femminicidi in Italia, 6 in una settimana: “E’ emergenza nazionale” (Di sabato 1 febbraio 2020) 5 donne in due giorni, 6 in una settimana: tutte uccise dai loro ex mariti o compagni; è emergenza nazionale: in Italia la media è davvero alta. Vicino Caltanissetta, un uomo ha ammazzato la compagna e la figlia 27enne della donna, poi si sparato. A Genova una donna è stata uccisa forse da un uomo … L'articolo Femminicidi in Italia, 6 in una settimana: “E’ emergenza nazionale” proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

