Eboli, incendio in un impianto di compostaggio: fiamme domate (Di sabato 1 febbraio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoEboli (Sa) – È stato di piccole dimensioni l’incendio che ha interessato il sito di compostaggio di Eboli e che si è sviluppato all’interno di uno dei magazzini in cui sono accantonati i rifiuti in attesa di essere lavorati. L’incendio è partito sulla parte alta di una delle pile dei rifiuti. Con molta probabilità si tratta di un’autocombustione a seguito dei gas che vengono generati dai rifiuti stessi. Non sono stati al momento trovati elementi utili a poter sospettare la natura dolosa dell’incendio. I vigili del fuoco sono arrivati immediatamente e hanno rapidamente domato le poche fiamme. Si tratta dell’impianto di recente sequestrato dai carabinieri del noe e che continua comunque a funzionare. L'articolo Eboli, incendio in un impianto di compostaggio: fiamme domate proviene da Anteprima24.it. anteprima24

