Daisy Mancini Instagram, sensuale e irresistibile in bikini: «Una dea!» (Di sabato 1 febbraio 2020) Daisy Mancini è una delle “professoresse” dell’Eredità, programma di Rai 1 condotto da Flavio Insinna. Ogni sera con la sua bellezza e simpatia intrattiene i telespettatori. La bella Daisy, classe 1994, è attiva moltissimo anche sui social. Il profilo Instagram di Daisy Mancini è seguito da oltre 100 mila followers, che ogni giorno partecipano alle sue mille avventure. La professoressa con il suo ultimo post ha deciso di provocare dei capogiri ai suoi ammiratori. La modella e influencer in bikini è decisamente mozzafiato. Uno scatto in bianco e nero che ha reso a colori la giornata di tutti quanti. Il post ha ricevuto moltissimi like e commenti. Leggi anche –> Federica Calemme Instagram, sotto il cappotto solo l’intimo: «Spettacolare!» Daisy Mancini Instagram: sensuale e irresistibile in bikini La simpaticissima Daisy Mancini su Instagram ha lasciato tutti i ... urbanpost

